Gergedan böceği şaşkınlık oluşturdu
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Bilecik ve yöresinde türüne az rastlanan ve dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde görüldü.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:48 Kaynak: İHA
ve yöresinde türüne az rastlanan ve dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği Osmaneli
ilçesine bağlı Düzmeşe
köyünde görüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde vatandaşların masasına davetsiz misafir olarak gelen gergedan böceği şaşkınlık oluşturdu. Sakarya
'dan tatilini geçirmek için Düzmeşe Köyüne gelen Mesut Yıldırım, köy kahvesinde oturduğu sırada masaya gelen davetsiz misafiri görünce gözlerine inanamadı. Çevredekiler, ilk başta sıradan bir böcek sandıkları ve dikkatli baktıklarında gergedan böceği olduğunu anladılar.
Mesut Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Köy kahvesinde oturduğum sırada masanın hemen ortasına düşen böceği ilk gördüğümüzde sıradan bir böcek sandık. Dikkatli baktığımızda boynuzunu gördüğümüzde gergedan böceği olduğunu anladık. Gergedan böceğin ilimizde görüldüğünü daha önce duymadım işitmedim. Ülke genelinde türüne az rastlanan bir böcek türüymüş. Masamızda beş dakika kadar oyalanan gergedan böceği uçarak gözden uzaklaştı" ifadesinde bulundu. - BİLECİK
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