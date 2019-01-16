Gergedan Virüsü Diye Bir Şey Yok!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Son günlerde pek çok insanı hastanelik eden üst solunum yolu enfeksiyonlarına 'Gergedan Virüsü'nün sebep olduğu söyleniyor, böyle bir virüs ismi yok. 'Rhinovirüs' ismi son zamanlarda medyada görüldüğü üzere gergedandan değil virüsün doğası gereği yerleşmeyi sevdiğinden dolayı 'burun' anlamına gelen 'Rhino' kelimesinden geliyor" dedi

'GERGEDAN' DEĞİL 'BURUN' ANLAMINDA

"Üst solunum yolu enfeksiyonları (sogˆuk algınlıgˆı): c¸es¸itli viru¨sler tarafından olus¸turulan, u¨st solunum yollarına ait hafif seyirli semptomlar ile seyreden hastalık tablosuna verilen addır. Hastalıgˆa 200'den c¸ok viru¨s tu¨ru¨ neden olur. En sık etken rhinoviru¨slerdir. Birkaç aydır çok sık görülen 'Rhinovirüs' ismi, medyada görüldüğü üzere 'gergedan'dan değil virüsün doğası gereği yerleşmeyi sevdiğinden dolayı burun anlamına gelen 'Rhino' kelimesinden gelir. Yani 'Gergedan Virüsü' isminde bir virüs türü bulunmamaktadır."

GRİP ÖLÜMCÜL OLABİLİR

"Parainfluenza viru¨s, respiratuar sinsityal viru¨s, enteroviru¨s gibi viru¨sler birbirinden ayırt edilemeyen hastalık tablosu oluşturabilirler" diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "I·nfluenza viru¨s ise grip olarak da adlandırılan, epidemi ve pandemilere yol açan ve komplikasyonları ile o¨lu¨mcu¨l seyredebilen daha ağır bir klinik tablo oluşturur" dedi.

BOL SU İÇİLMELİ VE DİNLENİLMELİ

"Soğuk algınlığında etken virüslerin aktiviteleri için uygun ısı ve nem ihtiyacı, hastalığın mevsimsel dağılımını oluşturur. Genel olarak olgular sonbaharda ortaya çıkar" diyen KBB Uzmanı Dr. Denizhan Dizdar, "Rhinoviru¨s enfeksiyonları sonbahar ve ilkbaharda, coronaviru¨s enfeksiyonları ise kışın daha sık görülür. Bol su içilmesi, istirahat ve semptomların kontrolü; bu hastalıkların çoğunda tedavi sağlamaktadır. Ancak yeni doğanlar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlarda bu hastalıklarla beraber gelişen ek hastalıklar problem yaratabilir. O yüzden yakın takibi gerekmektedir" diyerek uyardı.