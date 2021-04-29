Gerger Belediye Başkanı makam aracıyla kaza yaptı - Son Dakika

Gerger Belediye Başkanı makam aracıyla kaza yaptı
29.04.2021 17:11
Adıyaman'ın Gerger ilçe Belediye Başkanı Erkan Aksoy'un makam aracı ile karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gerger ilçe Belediye Başkanı Erkan Aksoy'un makam aracı ile karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kahta- Diyarbakır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy yönetimindeki 02 AK 311 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Ayşe Kuzu 33 yönetimindeki 21 AAR 732 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Aksoy yara almazken sürücü Ayşe Kuzu aracında sıkışarak yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Kahta İtfaiyesi ve 112 sağlık ekipleri yaralı Ayşe Kuzu'yu yaptıkları ilk müdahaleden sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Kuzu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
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