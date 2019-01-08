Son Dakika Haberleri: Gerger'de Bazı Okullar Tatil

Gerger'de Bazı Okullar Tatil

30 dakika önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ilk ve orta dereceli okulların bazılarının 1 gün (Çarşamba) tatil edildiği açıklandı.

Gerger'de Bazı Okullar Tatil, System.String[]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ilk ve orta dereceli okulların bazılarının 1 gün (Çarşamba) tatil edildiği açıklandı.

Gerger Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek, Güzelsu, Köklüce, Gümüş Kaşık, Kılıç, Beşgöze köy ve mezraları dışında kalan, Gerger merkez dahil diğer yerleşim yerindeki ilk ve orta dereceli okulların tamamının kar ve buzlanmadan dolayı 09.01.2019 (Çarşamba) tarihinde okulların tatil edildiğini duyurdu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Adıyaman, Gerger, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisinin Öldürdüğü Akademisyenin Acısı Dinmeden, Lise Öğrencisi Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenine Ateş Açtı Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu

Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak Son Dakika! Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 22:59:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gerger'de Bazı Okullar Tatil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]