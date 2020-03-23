Gerger'de, kızıl akbaba sayısı arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gerger'de, kızıl akbaba sayısı arttı - Son Dakika

Gerger'de, kızıl akbaba sayısı arttı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve geçen yıl 4 olan kızıl akbabaların sayılarının, bu sene yapılan sayımda 7'ye yükseldiği belirlendi.

Gerger'de, kızıl akbaba sayısı arttı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve geçen yıl 4 olan kızıl akbabaların sayılarının, bu sene yapılan sayımda 7'ye yükseldiği belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından geçen yıl Gerger ilçesi kırsalında ulusal biyolojik çeşitliliği envanteri kapsamında, kızıl akbaba popülasyonu üzerine araştırma yapıldı. Çalışmalarda, Gerger kırsalında atmaca familyası türüne ait 4 kızıl akbaba tespit edildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu bilinen kızıl akbabaların popülasyonunun artmasına yönelik yürütülen çalışmaların ardından bu yılın Şubat ayında da envanter çalışması yapıldı. Bunun üzerine Gerger'deki kızıl akbaba sayısının 4'ten 7'ye yükseldiği belirlendi. Çalışmalar kapsamında, akbabaların ayrıca kuluçka döneminde olduğu da saptandı. Adıyaman Doğa Koruma Milli Parklar Şefi Onur İnan, envanter çalışması kapsamında kızıl akbabaların popülasyonunu da takip ettiklerini söyledi. Gerger'de 2 yıl önce kızıl akbabaların ilk kez tespitini yaptıklarını belirten İnan, "Ulusal biyolojik çeşitlilik inceleme sonucunda 2 yıl önce burada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kızıl akbabaları türünü tespit ettik. Atmaca familyasına ait bir tür olan kızıl akbabalar yılda 1 veya 2 kez yumurtlayıp, Nisan ayında kuluçkaya yatıyor. Geçen yıl 4 olan kızıl akbaba popülasyonda bu yıl artış tespit ettik. Şu anda bölgede 7 kızıl akbaba tespit ettik. Ayrıca yumurtlama ve yavrulama döneminde olduğunu biliyoruz. Onları huzur ve rahatsız edecek bir durum söz konusu değil ve kızıl akbabaları izleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Gerger, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:23 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Bakanlık onayı olmayan ilacı Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor         
15:25
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı         
15:21
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin         
14:44
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı         
14:38
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı         
22:18
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu         
21:21
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak         
20:22
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi         
20:12
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı         
18:09
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi         
17:14
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 15:50:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gerger'de, kızıl akbaba sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]