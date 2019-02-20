Son Dakika Haberleri: Gerger'de Seçim Güvenliği Toplantısı

Gerger'de Seçim Güvenliği Toplantısı

34 dakika önce

Gerger Kaymakamı Resul Özdemir başkanlığında, seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Gerger'de Seçim Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Gerger Kaymakamı Resul Özdemir başkanlığında, seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Gerger Cumhuriyet İlköğretim Okulu konferans salonunda Kaymakam Resul Özdemir başkanlığında, İlçe Emniyet Amiri Hasan Yücesoy ve İlçe Jandarma Komutanı Serkan Dikmen tarafından katılımcılara seçim güvenliği, seçim kanunu ve seçim yasakları konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, 31 Mart 2019 tarihide yapılacak olan mahalli idareler seçimleri, ilçe genelinde huzur ve güven ortamında geçmesi, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla, ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları ile muhtar adayları bilgilendirildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:52 Kaynak: İHA

Resul Özdemir, Gerger, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Polisin Tartışma Yaratan Hareketine Bakan Soylu'dan Yorum: Yasadışı Eylem Yaparsanız Gözaltına Alınırsınız Sahibinden.com "Satılıyor İddialarını" Yalanladı

CHP'li Vekilden Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Açıklamasına Tepki: Aleviler Haklı 25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Olan Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:26:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gerger'de Seçim Güvenliği Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]