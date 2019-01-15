Gerger'de Taşımalı Eğitime Ara
1 saat önce
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okul tatil edildi.
Adıyaman
'ın Gerger
ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okul tatil edildi.
Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkilileri yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı olarak eğitim gören öğrenciler için, muhtemel yol kapanması ve heyelan riskine karşın taşımalı eğitim gören öğrenciler için 1 gün (Salı) tatil ilan edildiğini açıkladı. Öğrenciler servisler ile köylerine gönderiliyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:16 Kaynak: İHA
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