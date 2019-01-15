Son Dakika Haberleri: Gerger'de Taşımalı Eğitime Ara

Gerger'de Taşımalı Eğitime Ara

1 saat önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okul tatil edildi.

Gerger'de Taşımalı Eğitime Ara, System.String[]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okul tatil edildi.

Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı olarak eğitim gören öğrenciler için, muhtemel yol kapanması ve heyelan riskine karşın taşımalı eğitim gören öğrenciler için 1 gün (Salı) tatil ilan edildiğini açıkladı. Öğrenciler servisler ile köylerine gönderiliyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Adıyaman, Gerger, Güncel
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