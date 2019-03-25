Son Dakika Haberleri: Gerger'deki Yaban Nergisler Yerli Turistlerin Akınına Uğruyor

Gerger'deki Yaban Nergisler Yerli Turistlerin Akınına Uğruyor

14 dakika önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan yaban nergisleri yerli turistlerin akınına uğruyor.

Gerger'deki Yaban Nergisler Yerli Turistlerin Akınına Uğruyor, System.String[]
Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan yaban nergisleri yerli turistlerin akınına uğruyor.

İlçeye bağıl Üçkaya köyü kırsalında bulunan yaban nergisleri vatandaşın ilgi odağı oldu. Ters lalenin yanı sıra yaban nergisi olarak da bölgede kendini göstermeye başladı. Yıllardır bölgede yetişen nergis çiçeklerinin varlığından sadece ilçe sakinleri haberdar iken şimdi ise Adıyaman il merkezi ve çevre illerinin de haberdar olmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Sarı beyaz renkleri ve baş döndürücü kokusu ile dikkat çeken nergis çiçekleri, her yıl 2 aylık bir dönemde yetişiyor. Nergisler, sadece Gerger'de değil Urfa, Malatya'ya kadar olan çevre ilçelerden de rağbet görüyor. Adıyaman merkezden gelen üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman Fotoğraf Yolcuları adlı fotoğraf grubu da bölgeye ziyaretlerde bulundu.

Gelecek yıllarda daha çok yerli turistin ziyaret etmesi beklenen nergis çiçekleri, eğer önlem alınmazsa bölgeye gelen bazı kişilerin talanıyla yok olacağı belirtildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:18 Kaynak: İHA

Adıyaman, Gerger, Güncel
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