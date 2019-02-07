Son Dakika Haberleri: Gerger İlçesinde 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' Projesi Tanıtıldı

Gerger İlçesinde 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' Projesi Tanıtıldı

2 saat önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan proje uygulandı.

Gerger İlçesinde 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' Projesi Tanıtıldı, System.String[]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan proje uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan proje Gerger İlçesinde de uygulandı. Kaymakamlık binası önünde uygulamalı olarak yapılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesine Gerger Kaymakamı Resul Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Yücesoy ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Dikmen, trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sürücüler ve yayalar 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında bilgilendirildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:32 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Türkiye, Gerger, Güncel
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