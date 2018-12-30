Gerger İlçesine Kar Yağışı Başladı
33 dakika önce
Adıyaman'ın Gerger ilçesine kar yağışı başladı.
Adıyaman
'ın Gerger
ilçesine kar yağışı başladı.
Gerger ilçesinde birkaç haftadır devam eden yağmur yağışı sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar
yağışı ile birlikte ilçede hava sıcaklığında düşüş yaşanırken ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı 20 santime ulaştı. Kar yağışı ilçede vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.
İlçede görev yapan jandarma ve polis ekipleri ise kar yağışından dolayı sürücüleri uyararak dikkatli olmalarını istedi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:40 Kaynak: İHA
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