Son Dakika Haberleri: Gerger ve Çelikhan'da Okullar Tatil Edildi

Gerger ve Çelikhan'da Okullar Tatil Edildi

2 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ve Gerger ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Gerger ve Çelikhan'da Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Adıyaman'ın Çelikhan ve Gerger ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Çelikhan ve Gerger ilçesinde bulunan bütün okullar 1 gün süreyle (8 Ocak Salı) tatil edildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Adıyaman, Gerger, Çelikhan, Güncel
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