Gerger ve Çelikhan'da Okullar Tatil Edildi
2 saat önce
Adıyaman'ın Çelikhan ve Gerger ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Adıyaman
'ın Çelikhan
ve Gerger
ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Çelikhan ve Gerger ilçesinde bulunan bütün okullar 1 gün süreyle (8 Ocak Salı) tatil edildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:35 Kaynak: İHA
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