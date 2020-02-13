Gerger ve Sincik esnafı faizsiz kredi imkanından faydalanmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gerger ve Sincik esnafı faizsiz kredi imkanından faydalanmak istiyor - Son Dakika

Gerger ve Sincik esnafı faizsiz kredi imkanından faydalanmak istiyor

6 saat önce

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, depremden zarar gören Gerger ve Sincik esnaflara faizsiz kredi imkanı tanınması ve mevcut kredilerin faizsiz ötelenmesini talep etti.

Gerger ve Sincik esnafı faizsiz kredi imkanından faydalanmak istiyor, System.String[]

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, depremden zarar gören Gerger ve Sincik esnaflara faizsiz kredi imkanı tanınması ve mevcut kredilerin faizsiz ötelenmesini talep etti.


24 Ocakta Elazığ Sivrice merkez üssünde meydana gelen depremin ardından Elazığ ve Malatya il ve bağlı ilçelerinde Esnaf Sanatkarlar ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından depremzede esnaflar için faizsiz kredi imkanı ve mevcut kredilerin 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelendi.


Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, Malatya ve Elazığ'ın faydalandığı imkanlardan depremde hasar gören Sincik ve Gerger esnafının da faydalanmasını talep etti.


Ziya Duranay konuyla ilgili Sincik ve Gerger esnafının mağdur edilmemesi için Milletvekili Ahmet Aydın'a bilgi verdiğini, konunun yakından takip edildiğini belirtti.


Duranay, "Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle işyerleri zarar gören esnaf ve sanatkarları 5 yıl vadeli faizsiz 50 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacak. Bu kredilerden sadece yüzde 1 bloke sermaye kesintisi yapılacak olup başkaca bir kesinti veya masraf alınmayacak. Bu kredilerle masraf karşılığı alınmayacak ve kooperatiflerinin mağduriyetleri Merkez Birliğimiz giderilecek. Kullandırılacak bu faizsiz krediler şahıs üst limiti dışında değerlendirilecek ve halihazırda kooperatif kredisi kredi borcu olan ortaklara da tutarına bakılmaksızın kredi kullanılabilecektir. Bu kredi kullanmak isteyen esnaf ve sanatkarların 10 Şubat itibarıyla 2 ay içerisinde ilgili banka şubesine veya kooperatiflerinde müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca 24 Ocak 2010 tarihinde önce kullandırılmış olan hazine faiz indirimli krediler kooperatif kredileri bu tarihten itibaren 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenerek, kalan tüm taksitleri de birer yıl ötelenmiştir. Elazığ ve Malatya esnafına tanınan bu kolaylığın depremden etkilenen Gerger ve Sincik esnafına da tanınmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gerger, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:09 Kaynak: İHA
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