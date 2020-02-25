Gerger ve Sincik esnafına güzel haber - Son Dakika
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Gerger ve Sincik esnafına güzel haber

6 saat önce

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, depremden etkilenen Gerger ve Sincik esnafına TESKOMB aracılığıyla 50 bin liraya kadar 5 yıl vade ile faizsiz kredi kullanma imkanı sağlandığını açıkladı.

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Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, depremden etkilenen Gerger ve Sincik esnafına TESKOMB aracılığıyla 50 bin liraya kadar 5 yıl vade ile faizsiz kredi kullanma imkanı sağlandığını açıkladı.


24 Ocakta Elazığ Sivrice merkez üssünde meydana gelen depremin ardından Elazığ ve Malatya il ve bağlı ilçelerinde Esnaf Sanatkarlar ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından depremzede esnaflar için faizsiz kredi imkanı ve mevcut kredilerin 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmişti. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, depremden zarar gören Gerger ve Sincik esnaflarına faizsiz kredi imkanı tanınması ve mevcut kredilerin faizsiz ötelenmesini talep etmişti.


Ziya Duranay'ın bu talebinin ardından, Gerger ve Sincik esnafı da bu kapsama alındı. Ziya Duranay, "Bilindiği üzere 24 Ocak 2020'de, merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremden, Elazığ, Malatya illerimiz ile Sincik ve Gerger ilçelerimiz olumsuz etkilendi. Elazığ ve Malatya'da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımıza TESKOMB aracılığıyla 50 bin liraya kadar 5 yıl vade ile faizsiz kredi kullanma imkanı sağlanmıştır. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, Gerger ve Sincik ilçelerimizde, depremden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımız için, faizsiz kredi desteği talebimizi geri çevirmeyen ve hayata geçirilmesine vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' a, bakanlarımıza, Ahmet Aydın başta olmak üzere Adıyaman Milletvekillerimize, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'a, TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'e, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül' e, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram'a, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Gerger, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:34 Kaynak: İHA
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