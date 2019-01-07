Gerger Yolunda Heyelan

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gölyurt (Tillo) karayolunda heyelan meydana geldi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gölyurt (Tillo) karayolunda heyelan meydana geldi.



Gerger-Gölyurt Karayolu Kayşazı Köyü mezarlığı yakınında heyelan oluştu. Kayan ve birbirinden ayrılan yol nedeniyle araçların ulaşım durma noktasına geldi. Gerger'den Gölyurt ve bağlı onlarca köyü birbirine bağlayan yolun 7. kilometresinde çökme oluştu. Günlerdir devam eden sağanak yağış nedeniyle oluşan çökmede, iki şeritte hasar gördü.



Bir çok araç heyelanın olduğu noktadan ilerleyemediği için geri döndü. - ADIYAMAN

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