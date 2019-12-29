Gergerlioğlu: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali insanların kaçırılmasıdır - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gergerlioğlu: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali insanların kaçırılmasıdır - Son Dakika Dünya

Gergerlioğlu: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali insanların kaçırılmasıdır

6 saat önce

Gergerlioğlı: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali adam kaçırmalardır

Gergerlioğlu: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali insanların kaçırılmasıdır, System.String[]

Halkların Demokratik Partisi Koaceli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, "2019'un en önemli insan hakları ihlali kaçırılan insanlar gerçeğidir" dedi.


Gergerlioğlu, HDP Kocaeli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bu yılın en ağır, en önemli insan hakları ihlalinin kaçırılan insanlar olduğunu söylüyorum. Kaçırılan, sonradan garip bir şekilde ortaya çıkan insanlar, ortaya çıkamayan insanlar bu yılın Türkiye'deki en ağır insan hakları ihlallerini oluşturdu." ifadesini kullandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:45 
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