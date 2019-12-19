Gergerlioğlu'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili açıklama: İşkence iddiaları çok vahim - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gergerlioğlu'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili açıklama: İşkence iddiaları çok vahim - Son Dakika Dünya

Gergerlioğlu'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili açıklama: İşkence iddiaları çok vahim

6 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulanlara işkence yapıldığı iddiaları tekrar gündemde. euronews'e konuşan TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltında bulunan en az 46 kişinin avukatlarından ve eşlerinden, işkence yapıldığına dair bilgi aldığını aktardı.

Gergerlioğlu'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili açıklama: İşkence iddiaları çok vahim, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulanlara işkence yapıldığı iddiaları tekrar gündemde.


euronews'e konuşan TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltında bulunan en az 46 kişinin avukatlarından ve eşlerinden, işkence yapıldığına dair bilgi aldığını aktardı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:45 
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