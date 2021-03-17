Gergerlioğlu milletvekilliği düşmesinden sonra Genel Kurul'da oturmaya devam ediyor - Son Dakika

Gergerlioğlu milletvekilliği düşmesinden sonra Genel Kurul'da oturmaya devam ediyor

ANKARA - Halklarım Demokratik Partisi Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda oturmaya devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu'nda Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı okunmasından sonra Genel Kurul'da oturmaya devam etti. TBMM Başkanvekili Celal Adan kararın okunmasından sonra ara verdi. Karar okunurken HDP milletvekilleri sıralara vurdular, ellerinde ise Gergerlioğlu'nun fotoğraflarının olduğu dövizler vardı. Gergerlioğlu milletin oyuyla geldiğini ve Genel Kurulu terk etmeyeceğini belirtti ve kararın okunmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. TBMM Başkanvekili Adan oturumu açtı ve Gergerlioğlu'nun dışarıya davet etti. Gergerlioğlu çıkamamakta ısrar edince Adan tekrar ara verdi ve Grup Başkanvekillerini çağırdı.