Gerginliğin devam ettiği Sri Lanka'da yeni başbakan görevine başladı - Son Dakika
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Gerginliğin devam ettiği Sri Lanka'da yeni başbakan görevine başladı

12.05.2022 22:04
Gerginliğin devam ettiği Sri Lanka'da yeni başbakan görevine başladı

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede gerginlikler devam ederken Ranil Wickremesinghe'yi yeni başbakan olarak atadı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede gerginlikler devam ederken Ranil Wickremesinghe'yi yeni başbakan olarak atadı.

Sri Lanka'da yayın organı News 1st'in bildirdiğine göre, Rajapaksa'nın atama kararının ardından muhalefet milletvekili Wickremesinghe görevine başladı.

Ekonomik krizin pençesindeki ülkede, 9 Mayıs'ta istifa eden Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın yerine, Ulusal Birlik Partisi (UNP) başkanı Wickremesinghe yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturdu.

Asıl mesleği avukatlık olan Wickremesinghe 1970'lerde siyasete girdi. 1977'de ilk kez Parlamento'ya seçildi.

1994'ten beri Ulusal Birlik Partisi (UNP) başkanı olan Wickremesinghe, Sri Lanka Parlamentosunda partisinin tek temsilcisi.

1993'ten bu yana beş dönem başbakanlık yapan 73 yaşındaki politikacı, Batı yanlısı bir serbest piyasa reformisti olarak görülüyor.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka'da 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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