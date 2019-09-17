Gerginliğin yaşandığı bölgede yıkımlar devam edecek
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Gerginliğin yaşandığı bölgede yıkımlar devam edecekHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kıyı kenar çizgisi üzerinde görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımları yarında devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:42 Kaynak: İHA
Gerginliğin yaşandığı bölgede yıkımlar devam edecek
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kıyı kenar çizgisi üzerinde görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımları yarında devam edecek.
Dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ Sahilinin kıyı kenar çizgisi üzerinde bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların yıkımına sabah saatlerinde başlanmıştı. Yapı sahiplerinin tepkileriyle karşılanan yıkım, güçlükle de olsa sürdürülmüştü. Yıkım çalışmalarının yarında süreceği öğrenildi.
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