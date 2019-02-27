Son Dakika Haberleri: Gerginlik Tırmanıyor: Savaş Uçağı Düşürdük

Gerginlik Tırmanıyor: Savaş Uçağı Düşürdük

1 saat önce

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Raveesh Kumar, Hava Kuvvetlerinin Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü doğruladı.

Gerginlik Tırmanıyor: Savaş Uçağı Düşürdük, System.String[]
Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Raveesh Kumar, Hava Kuvvetlerinin Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü doğruladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Raveesh Kumar, bugün yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Kumar, hava kuvvetlerinin Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü doğruladı. Kumar ayrıca, Hindistan'a ait MIG 21 tipi bir savaş uçağı ile pilotunun kaybolduğunu ifade etti. Öte yandan Pakistan, hava sahasına giren 2 Hindistan savaş uçağının düşürüldüğünü ve bir Hindistanlı pilotun ise askerler tarafından ele geçirildiğini açıklamıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

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