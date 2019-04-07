Gerhard'dan 30 Yıl Garanti Aldım'

BILD am Sonntag gazetesine konuşan Soyeon Kim, şunları söyledi: "Evlenmeye hazır olduğumuzda, 'Garanti almadan evet demem' dedim. Eşim bana en az 30 yıl beraberlik güvencesi vermeliydi.

BILD am Sonntag gazetesine konuşan Soyeon Kim, şunları söyledi: "Evlenmeye hazır olduğumuzda, 'Garanti almadan evet demem' dedim. Eşim bana en az 30 yıl beraberlik güvencesi vermeliydi. Şaka mahiyetinde, 'Birkaç yıllığına evlenmenin bir yararı yok' dedim. O da bana, 'Nasıl bir şey düşünüyorsun' diye sordu. Ben de, 'Eğer alkolü bırakırsan, bu bir garanti olabilir' dedim. O da, 'Şimdi benim sana bir daha asla alkol içmeyeceğim diye söz vermem gerçekçi olmaz. Ama sana söz veriyorum az içeceğim. Günde en fazla iki bardak şarap içeceğim' dedi. Ben önce kuşkuyla baktım. Ama birçok arkadaşım 'Harika' dedi. Bu, onun yaşamında büyük bir değişiklik demekti. ve ben bu garantiye güveniyorum. Benim hedefim, onun yaşayan en eski Alman Başbakanı olarak tarihe geçmesi."



'BENİ GÜLDÜRMEYİ BAŞARIYOR'



Soyeon Kim, insanların dedikodularıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Başkalarının fikri bizi ne ilgilendirir. Bazı insanlar, 'O 70'in üzerinde ama çok genç biri gibi hareket ediyor' diyebilir. Ama herkes kendi hayatını yaşıyor. Benim için yaşamın iki yanı var. Birincisi, zorluklarla mücadele etmek. İkincisi, yaşamdan zevk ve neşe almak. Gerhard çok güçlü biri. Hızlı hareket ediyor ve inanılmaz derecede esprili biri. Üzgün ya da hüzünlü olduğum zaman beni bir şekilde güldürmeyi başarıyor. Beni hep güleryüzlü görmek istiyor. Ben onun bu yanını çok seviyorum."

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