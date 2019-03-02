Son Dakika Haberleri: Gerhard Gross: Mobilite Hizmetleri Dünyayı Değiştiriyor

Gerhard Gross: Mobilite Hizmetleri Dünyayı Değiştiriyor

1 saat önce

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFİS), 'Vizyoner Yöneticiler Seminerleri'nde Mercedes-Benz Finansal Hizmetler CEO'su Gerhard Gross'u ağırladı.

Gerhard Gross: Mobilite Hizmetleri Dünyayı Değiştiriyor, System.String[]
İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFİS), 'Vizyoner Yöneticiler Seminerleri'nde Mercedes-Benz Finansal Hizmetler CEO'su Gerhard Gross'u ağırladı. Gross, otomotiv sektöründeki yeni trendleri anlatarak, mobilite hizmetlerinin dünyayı nasıl değiştireceği hakkında bilgi verdi.

Değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte mobilite hizmetlerinin gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyleyen Gross, otomotiv endüstrisinin de buna bağlı olarak büyük bir dönüşüm içinde olduğunu kaydetti.

"PAYLAŞIM EKONOMİSİ POPÜLER OLUYOR"  

Mercedes-Benz'in otomotiv tarihinde pek çok ilke imza attığını hatırlatan Gross "Bildiğimiz dünya değişiyor. Motorlu araçların yaratıcısı ve sektöründe ilkleri gerçekleştirmiş bir şirket olarak, değişen trendleri yakından takip ediyor ve geleceği şekillendirecek teknolojilere öncülük edecek yatırımları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Bu kapsamda Daimler ve BMW Grubu'nun güçlerini birleştirerek, mobilite hizmetlerini tek bir çatı altında topladığını belirten Gross, mobilite hizmetlerini car2go, mytaxi ve moovel gibi araç paylaşım uygulamalarıyla birleştirerek büyük bir yatırım gerçekleştirdiklerini ve 2025 yılına kadar paylaşım ekonomisinin 335 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini söyledi.

OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV DÜNYASINI DEĞİŞTİRİYOR

Gelişen teknolojiyle birlikte değişen tüketici ihtiyaçlarının, otomotiv dünyasındaki trendleri belirlediğini söyleyen Gross konuşmasında, mobilite hizmetlerine yönelik araç satışlarının artacağını vurguladı. Tüketicilerin hayatı kolaylaştıran ve maliyetleri düşüren araç hizmetlerini tercih etmeye başladığını dile getiren Gross, otomotiv sektörünün gelecekte bu hizmetleri veren şirketlere daha fazla yatırım yapacağını ifade etti. Otonom sürüş sistemlerinin de otomotiv dünyasını temelli değiştirecek gelişmelerden biri olduğunu söyleyen Gross, "Direksiyon kontrolü gerektirmeyen, yoldaki diğer araçlara göre hız ve hareket kontrolü yapan araçlar geliştiriliyor. Dünyanın pek çok otomotiv şirketinin yatırım yaptığı bu teknoloji, mobilite hizmetleriyle birleşerek hayatı kolaylaştıran ve zamandan tasarruf ettiren özellikleriyle kişilere daha fazla özgürlük sağlayacak. Mercedes-Benz olarak insanları memnun edecek teknolojileri geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:49 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar! Ankara'da Mansur Yavaş Önde Gidiyor İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar

İstanbul'da Zam Şampiyonu Kıvırcık Salata Oldu Halk Otobüsünün Önünü Kesen Kadınlar Şoföre Yumruklarla Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:50:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gerhard Gross: Mobilite Hizmetleri Dünyayı Değiştiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]