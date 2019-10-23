Son Dakika Haberleri: Gerhard Struber: "Başakşehir favori ama elimizden geleni yapacağız"
Son Dakika Spor Gerhard Struber: 'Başakşehir favori ama elimizden geleni yapacağız'

Gerhard Struber: "Başakşehir favori ama elimizden geleni yapacağız"

30 dakika önce

- Gerhard Struber: "Başakşehir favori ama elimizden geleni yapacağız"İSTANBUL - Wolfsberger AC Teknik Direktörü Gerhard Struber, Başakşehir'in favori olduğunu belirterek, ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

- Gerhard Struber: "Başakşehir favori ama elimizden geleni yapacağız"

İSTANBUL - Wolfsberger AC Teknik Direktörü Gerhard Struber, Başakşehir'in favori olduğunu belirterek, ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Wolfsberger, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında deplasmanda M. Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Wolfsberger AC Teknik Direktörü Gerhard Struber ile takım kaptanı Michael Sollbauer açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in tecrübeli oyunculara sahip olduğunu belirten Gerhard Struber, "Bizim için özel ve yeni bir tecrübe oluyor. Yarinki maç için hazırız" dedi. Öz güveni olan bir takım olduklarını vurgulayan Struber, "4-0'lık Mönchengladbach galibiyetini biz de beklemiyorduk. Roma'ya karşı puan almayı bekliyorduk. Yarın Başakşehir kesin favori ama biz de elimizden geleni yapacağız. Teknik ve taktik olarak hazırız. Bir planla geliyoruz. Plana sadık kalmak istiyoruz. Onların oyunlarını zorlaştırmak istiyoruz. Kanatlardan iyi geliyorlar. Burada tecrübeli oyunculara sahipler. Güçlü bir mücadele etmek istiyoruz. Az alan ve zaman vererek güçlü silahlarına karşı savunmamızı yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Michael Sollbauer ise İstanbul deplasmanın zor olduğunu söyleyerek, iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istediklerini ifade etti.

Gerhard Struber: Başakşehir favori ama elimizden geleni yapacağız

Başakşehir, İstanbul, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:12 Kaynak: İHA
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