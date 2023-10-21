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Şeytanın bacağını sonunda kırdılar! Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş - Son Dakika

Şeytanın bacağını sonunda kırdılar! Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş

Son Güncelleme: 21.10.2023 18:18

Süper Lig'in 9. haftasında Pendikspor, Konyaspor'u deplasmanda geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Pendikspor karşılaştı. İstanbul ekibi, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı.

PENDİKSPOR GERİ DÖNDÜ

Mücadeleyi Pendikspor 2-1 kazandı. Konyaspor, 49. dakikada Moreno'nun golüyle öne geçti. Pendikspor 64. dakikada Erencan Yardımcı ile eşitliği yakaladı. Konuk ekip 89. dakikada Diaby ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve Pendikspor 2-1 galip geldi.

PENDİKSPOR, İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Ev sahibi Konyaspor bu sonuçla bu sezon üst üste 5. puan kaybını alırken, konuk takım Pendikspor ise ligde ilk galibiyetini almayı başardı.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Pendikspor puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Geri döndüler! Pendikspor ligde ilk galibiyetini aldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Şeytanın bacağını sonunda kırdılar! Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeytanın bacağını sonunda kırdılar! Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş - Son Dakika
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