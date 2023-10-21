Şeytanın bacağını sonunda kırdılar! Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Pendikspor karşılaştı. İstanbul ekibi, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı.
Mücadeleyi Pendikspor 2-1 kazandı. Konyaspor, 49. dakikada Moreno'nun golüyle öne geçti. Pendikspor 64. dakikada Erencan Yardımcı ile eşitliği yakaladı. Konuk ekip 89. dakikada Diaby ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve Pendikspor 2-1 galip geldi.
Ev sahibi Konyaspor bu sonuçla bu sezon üst üste 5. puan kaybını alırken, konuk takım Pendikspor ise ligde ilk galibiyetini almayı başardı.
Pendikspor puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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