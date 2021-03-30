"Geri Dönüş" filmi seyirciyle buluşacak - Son Dakika

Mülteci kampından tersine doğru işleyen bir kurguyla evine dönen bir gencin hikayesinin anlatıldığı film, savaş mağduru çocukların yaşadıklarına dikkati çekiyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenecek programa, oyuncu Angelina Jolie ve Aamir Khan ile Birleşmiş Milletler temsilcilerinin çevrim içi bağlantıyla katılması bekleniyor.

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