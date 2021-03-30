Gökay Süngü'nün yazıp, yönettiği "Geri Dönüş" (Return) adlı film sinemaseverlerle buluşacak.
The Soul Production'ın yapımcılığı üstlendiğini, başrollerinde Linet ve Havva Şevval Ergel'in oynadığı filmin galası, 2 Nisan'da Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenecek programa, oyuncu Angelina Jolie ve Aamir Khan ile Birleşmiş Milletler temsilcilerinin çevrim içi bağlantıyla katılması bekleniyor.
Filmde rol alan Dolapdere Big Gang grubu ile şarkıcı Sekine'nin konser vereceği gecede gösterimin ardından katılımcılar filmi yorumlayacak.
Mülteci kampından tersine doğru işleyen bir kurguyla evine dönen bir gencin hikayesinin anlatıldığı film, savaş mağduru çocukların yaşadıklarına dikkati çekiyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Geri Dönüş' filmi seyirciyle buluşacak - Son Dakika