"Geri dönüşen malzemeler" kütüphaneyi renklendirdi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, topladıkları dezenfektan bidonları, araç lastiği, kablo makarası, meyve kasaları, varil ve paletlerle rengarenk bir kütüphane oluşturdu.

İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesinin gönüllü öğrenci ve öğretmenleri, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" ve "Sıfır Atık" projelerine destek vermek amacıyla okula kütüphane kurmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, atıl durumda olan ya da çöpe atılan çeşitli malzemeleri toplayan öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle bunları geri dönüştürerek kütüphanede ihtiyaç duydukları eşyalara dönüştürdü.

Araç lastiği ve varillerle oturma grupları ile sehpa, palet ve dezenfektan bidonlarıyla kitap rafları, kablo makarasıyla masa, tahta, kutu, bilgisayar klavyesi gibi malzemelerle de tablo yapan öğrenci ve öğretmenler, temizleyip boyadıkları eşyalarla okulun bir koridoruna rengarenk kütüphane kurdu.

Bir ay süren çalışmanın ardından tamamlanan "Geri Dönüşüm Kütüphanesi", getirilen yeni kitaplarla da öğrencilerin okulda en çok zaman geçirdiği yerlerden biri oldu.

"Okulumuzda kitaplara ilgi arttı"

Okul Müdürü Tuğba Tuğ, AA muhabirine, öğretmen ve öğrencilerin kütüphanenin kurulması için büyük emek verdiğini söyledi.

Kütüphane ortamını atık malzemelerden oluşturduklarını anlatan Tuğ, "Kullanılmayan, yıpranmış sandalyelerden ve paletlerden kitap rafları oluşturduk. Kullanılmayan minderleri değerlendirdik. Varil ve atık lastikleri temin ettik. Variller yağ doluydu, bunları temizledik sonra kesip koltuk şekli verdik. Boya alıp, öğrencilerimizle beraber tüm malzemeleri boyadık. Satranç takımı için lastiklerden sehpalar yaptık. Kütüphanemizi zenginleştirecek dekoratif ürünler tasarladık." şeklinde konuştu:

Kütüphanede kullanılan birçok malzemeyi çöpten topladıklarını belirten Tuğ, konserve şişelerinden, kutulardan kalemlikler, eski çarşaflardan "Sezai Karakoç" portresi hazırladıklarını aktardı.

Bu sayede kullanılmayan koridoru işlevsel hale getirdiklerini ifade eden Tuğ, şöyle dedi:

"Öğrencilerimiz ders aralarında ve boş zamanlarında burada hem çay içiyor hem de kitap okuyor. Dersi boş olan öğretmenlerimiz burada vakit geçiyor. Yaptığımız kütüphane ortamıyla okulumuzda kitaplara ilgi arttı. Bu çalışma, öğrencilerin kitapları daha keyifli ortamda okumasına sebep oldu. Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı arttı. Bu ortamda kitap okumak onlara keyif veriyor."

İngilizce Öğretmeni Şükran Acar Aslan ise "Çalışma bir ay sürdü. Atıl ürünleri çöpe atmak yerine geri dönüştürerek renklendirdik ve öğrenciler için kütüphane ortamına dönüştürdük. Öğrencilerimiz burada hem kitap okuyor hem de satranç oynuyorlar. Kitap okumayla ilgili olumlu dönüşler alıyoruz. Bu ortam, öğrencilerimizin hayata farklı bir pencereden bakmasına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

"Her şeyin çöpe atılmayacağını göstermek istedik"

Öğrenci Nilüfer Gülgülyeşil de "Burası daha önce boş bir koridordu. Önce boyadık sonra topladığımız geri dönüşüm malzemelerine şekil verdik. Güzel bir kütüphane yaptık. Belli zamanlarda burada arkadaşlarımızla kitap okuyoruz. Burası bizim için kullanışlı ve güzel bir yer oldu. Her şeyin çöpe atılmayacağını göstermek istedik." diye konuştu.

Öğrenci Zuhal Tayfan da "Burayı yaparken çok eğlendik. Vakit buldukça buradayız. Daha önce kitap okumayan birçok arkadaşımız burada kitap okumaya başladı." dedi.