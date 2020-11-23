Geri dönüştürülen atık araç lastikleri ekonomiye "enerji" veriyor (1) - Son Dakika

Geri dönüştürülen atık araç lastikleri ekonomiye "enerji" veriyor (1)

23.11.2020 11:05

KEMAL ÖZDEMİR/BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da ömrünü tamamlamış binlerce araç lastiği, Türkiye'nin önde gelen entegre sıfır atık projelerinden biri olan geri dönüşüm tesisinde işlenip, elektrik enerjisine dönüştürülerek ekonomiye yılda 8 milyon dolar katkı sağlıyor.

KEMAL ÖZDEMİR/BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da ömrünü tamamlamış binlerce araç lastiği, Türkiye'nin önde gelen entegre sıfır atık projelerinden biri olan geri dönüşüm tesisinde işlenip, elektrik enerjisine dönüştürülerek ekonomiye yılda 8 milyon dolar katkı sağlıyor. Türkiye'de her yıl, atık hale gelen ve çevreye ciddi oranda zarar veren yaklaşık 400 bin tona yakın taşıt lastiği, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan ERA Çevre Teknolojileri firmasına ait tesiste, "sıfır atık" olarak geri dönüştürülüyor. Araçlarda binlerce kilometre kullanılmasının ardından ömrünü tamamlayan araç lastiklerinin içindeki ince tel parçaları mıknatısla lastiklerden özenle ayrılıp tekrar ekonomiye kazandırılırken lastik kısımlardan ise pirolitik yağ ve karbon elde ediliyor. Lastiklerden elde edilen pirolitik yağ daha sonra tesiste yakılmadan kapalı sistem içerisinde ve herhangi bir karbon salımı olmadan oksijensiz ortamda elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Böylece atık olarak doğaya zarar verebilecek araç lastikleri, hem ekonomiye katkı sunuyor hem de evlerin aydınlatılmasında kullanılıyor. Siyahkalem Grubu şirketlerinden ERA Çevre Teknolojileri İşletme Müdürü Yusuf Aydın, AA muhabirine, elde edilen pirolitik yağın çok değerli bir sıvı olduğunu ve bu sıvıdan elektrik ürettiklerini söyledi. Aydın, Kovid-19 salgınına rağmen istihdamlarını artırarak alanında uzman 110 personelle tesiste hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını anlatarak şöyle konuştu: "Tesisimiz, her yıl yaklaşık 20 bin ton ömrünü tamamlamış lastiğini, gömülmek veya çöp sahasına gönderilmek yerine ekonomiye geri kazandıracak kapasitededir. Tesisimize gelen atık lastikler kesinlikle yakılmıyor. Yakmadan, tesisimizin kendi patentli teknolojisini kullanarak oksijensiz ortamda gerçekleştirilen proses ile maddesel geri kazanım yapıyoruz. Lastikten geri kazandığımız çelik teli metal sanayisinde, pirolitik yağı elektrik üretiminde, katı kısımları ise boya ve kozmetikte kullanılan karbon siyahı üretiminde kullanarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Atık lastik tesise giriyor, içindeki tüm bileşenler geri kazanılıyor ve sıfır atık oluyor." - Üretilen elektrik 20 bin evin ihtiyacını karşılayacak düzeyde Aydın, tesiste bulunan 4 jeneratörden aylık 5 bin megavat yıllık ise 60 bin megavat lisanslı elektrik üretebildiklerini ifade ederek "Tesisimizde ortalama 20 bin hanenin elektriği atık lastiklerin geri kazanımından üretilerek hem ithalat azaltılmakta hem de çöpe giden ürün ekonomiye kazandırılmaktadır." dedi. - Tesis, ekonomiye yılda 8 milyon dolar katkı sağlıyor Tesisin ekonomiye yılda 8 milyon dolar katkı sunduğunu dile getiren Aydın, "Karbon siyahı ülkemiz için çok önemli bir madde, Türkiye'de üretimi hiç yok. Türkiye bu alanda dünyanın en büyük 5. ithalatçısı konumunda. Karbon siyahı ERA tarafından Erzincan tesisinde 'Green Carbon Black' markasıyla üretilerek toplam 200 milyon dolar ithalatın bir kısmının yerli üretimle karşılanması sağlanmaktadır. Karbon siyahı, boya sektöründe kullanılıyor. Çok iyi bir renk vericidir." diye konuştu. Aydın, kentte bu yılın sonuna kadar 15 milyon dolarlık daha yatırım yapacaklarını anlatarak böylece tesislerinin kapasitesinin iki katına çıkacağını sözlerine ekledi.

Geri dönüştürülen atık araç lastikleri ekonomiye enerji veriyor (1)
Geri dönüştürülen atık araç lastikleri ekonomiye enerji veriyor (1)
Geri dönüştürülen atık araç lastikleri ekonomiye enerji veriyor (1)
Geri dönüştürülen atık araç lastikleri ekonomiye enerji veriyor (1)

Erzincan, Türkiye, Karbon, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Geri dönüştürülen atık araç lastikleri ekonomiye 'enerji' veriyor (1) - Son Dakika Ekonomi


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