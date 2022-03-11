Geri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva oldu - Son Dakika
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Geri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva oldu

11.03.2022 14:06
Geri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva oldu

Yalova Belediyesi, onarımını yaptığı köprüden çıkan malzemelerle sokaktaki kediler için yuvalar hazırladı.

Yalova Belediyesi, onarımını yaptığı köprüden çıkan malzemelerle sokaktaki kediler için yuvalar hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, daha önce onarılan Ak Şemseddin Köprüsü'nden çıkan malzemelerin geri dönüşümde kullanıldığı belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde bu malzemelerle hazırlanan kedi yuvalarının üst kısımları çiçeklendirilerek güzel bir görünüme kavuşturulduğu anlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ak Şemseddin Köprüsü üzerinde geçtiğimiz aylar içinde yenileme çalışması yapmıştık. Buradan çıkarılan malzemeleri israf etmeyerek kedi yuvası hem de çiçeklik olarak tekrar kullanıma kazandırdık. Yapılan 10 kedi yuvası Mihenk Sokak'ta ekiplerimiz tarafından montajlandı. İçlerine kedi mamalarını da bırakarak bu soğuk havalarda sokakta bulunan canlarımıza yuva kazandırmış olduk."

Geri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva oldu
Geri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva oldu
Geri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva oldu
Geri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva oldu

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Fen İşleri Müdürlüğü, Yalova Belediyesi, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva oldu - Son Dakika


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