Geri dönüşü yok! TFF, Süper Kupa için son kararını verdi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynanmasına onay verdiğini söyleyerek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İTİRAZ EDİLDİ

TFF'nin bu kararına iki taraftan da tepki geldi. İki kulüp Yüksek Divan Kurulu'nda Cumhuriyet'in 100. yılı olması dolayısıyla maçın Türkiye'de oynanması istendi. İlk olarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda maçın Türkiye'de oynanması önergesi oy birliği ile kabul edildi. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu da, Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması talep etti.

TFF'YE BAŞVURU YAPILMADI

Yüksek Divan Kurullarında alınan karara karşın ne Fenerbahçe ne de Galatasaray yönetimleri, maçın Türkiye'de oynanması için TFF'ye herhangi bir başvuruda bulunmadı.

"MAÇIN NEREDE OYNANACAĞI BİLİNİYORDU"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, Radyospor'a konuyla ilgili son durumu açıkladı. Anlaşmaları Ağustos ayında yaptıklarını belirten Büyükekşi, "İki takımın da TFF'ye verdiği bir yetki var. TFF "Size ek gelir kazandırmak istiyoruz, var mısınız yok musunuz?" diye sorduk. Ali Koç da Dursun Özbek de "Varız" dediler. Bunun üzerine teklif hazırlayan TFF, iki taraftan da vekalet aldı. İki kulüp, TFF'ye imza yetkisi verdi. O yüzden biz rahatız. "Bizden habersiz biz el kaldırmadık" diyemezler. Ağustos ayından bu yana maçın nerede oynanacağı biliniyordu" şeklinde konuştu.

"GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

En iyi teklifin Suudi Arabistan'dan geldiğini söyleyen Büyükekşi, "Sıcak para oradan geldi. Kulüplerin de bu paradan yararlanmaları için teklife evet dedik. Dörtlü turnuva için 50-100 milyon eurolar var. Sözleşme bedellerini söylemem doğru olmaz. 50-100 milyon eurolar doğru. Ama artık dönüşü olmayan bir yoldayız. Bu saatten sonra değişmez" ifadelerini kullandı.