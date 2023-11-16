 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Geri dönüşü yok! TFF, Süper Kupa için son kararını verdi - Son Dakika

Geri dönüşü yok! TFF, Süper Kupa için son kararını verdi

16.11.2023 17:02

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynanmasına onay verdiğini söyleyerek bu kararın artık değişmeyeceğini ifade etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynanmasına onay verdiğini söyleyerek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İTİRAZ EDİLDİ

TFF'nin bu kararına iki taraftan da tepki geldi. İki kulüp Yüksek Divan Kurulu'nda Cumhuriyet'in 100. yılı olması dolayısıyla maçın Türkiye'de oynanması istendi. İlk olarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda maçın Türkiye'de oynanması önergesi oy birliği ile kabul edildi. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu da, Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması talep etti.

Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu

TFF'YE BAŞVURU YAPILMADI

Yüksek Divan Kurullarında alınan karara karşın ne Fenerbahçe ne de Galatasaray yönetimleri, maçın Türkiye'de oynanması için TFF'ye herhangi bir başvuruda bulunmadı.

Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu

"MAÇIN NEREDE OYNANACAĞI BİLİNİYORDU"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, Radyospor'a konuyla ilgili son durumu açıkladı. Anlaşmaları Ağustos ayında yaptıklarını belirten Büyükekşi, "İki takımın da TFF'ye verdiği bir yetki var. TFF "Size ek gelir kazandırmak istiyoruz, var mısınız yok musunuz?" diye sorduk. Ali Koç da Dursun Özbek de "Varız" dediler. Bunun üzerine teklif hazırlayan TFF, iki taraftan da vekalet aldı. İki kulüp, TFF'ye imza yetkisi verdi. O yüzden biz rahatız. "Bizden habersiz biz el kaldırmadık" diyemezler. Ağustos ayından bu yana maçın nerede oynanacağı biliniyordu" şeklinde konuştu.

Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu

"GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

En iyi teklifin Suudi Arabistan'dan geldiğini söyleyen Büyükekşi, "Sıcak para oradan geldi. Kulüplerin de bu paradan yararlanmaları için teklife evet dedik. Dörtlü turnuva için 50-100 milyon eurolar var. Sözleşme bedellerini söylemem doğru olmaz. 50-100 milyon eurolar doğru. Ama artık dönüşü olmayan bir yoldayız. Bu saatten sonra değişmez" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Geri dönüşü yok! TFF, Süper Kupa için son kararını verdi - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Tarihi henüz net değil! Icardi ve Wanda Nara gelecekleri ile ilgili kararı veriyor
18:07 Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski sebebiyle kapatıldı
17:51 Almanya-Türkiye maçında düdük çalacak hakem belli oldu
17:41 Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor! 3 ayda 569 milyar liralık çıkış
17:25 Nihal-Bahar Candan kardeşler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
17:17 Tacizden yargılanan belediye başkanı kamera karşısında: AK Parti'den istifa ediyorum, yeniden adayım
17:15 TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmeleri ertelendi
17:08 Gazeteci Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düşürüldü
17:02 Geri dönüşü yok! TFF, Süper Kupa için son kararını verdi
16:48 İmamoğlu, Ahmet Kaya'yı unutmadı! Düştüğü nota kızan da, helal olsun diyen de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 19:09:16. #1.13#
SON DAKİKA: Geri dönüşü yok! TFF, Süper Kupa için son kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement