Geri dönüşüm alanında yangın
33 dakika önce
İzmir'in Çiğli ilçesinde, geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:26 Kaynak: AA
'in Çiğli
ilçesinde, geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Harmandalı
mevkisinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.
Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin yanı sıra geri dönüşüm alanında çalışan işçiler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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