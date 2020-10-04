Geri dönüşüm atıkları Melikgazi'nin ellerinde yeniden hayat buluyor - Son Dakika

Geri dönüşüm atıkları Melikgazi'nin ellerinde yeniden hayat buluyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutlayarak sadece 4 Ekim'de değil yılın her günü sahipsiz sokak hayvanlarının refahı için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Geri dönüşüm atıkları Melikgazi'nin ellerinde yeniden hayat buluyor, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutlayarak sadece 4 Ekim'de değil yılın her günü sahipsiz sokak hayvanlarının refahı için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Yaptığı çalışmalarla geri dönüşüm, israfın önlenmesi ve enerji tasarrufuna dikkat çeken Melikgazi Belediyesi ilçeden toplanan atık malzemeleri geri dönüştürerek sokak hayvanlarına yuva ve yemlik yaptı. Güzel bir sosyal sorumluluk projesine örnek olan Melikgazi Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel tasarladıkları yemlik ve yuvaları ilçenin birçok noktasına yerleştirecek.

Melikgazi Belediyesi olarak sadece insan odaklı değil hayvanlara yönelik çalışmaları da olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sokak hayvanları ambulansımız ile binlerce can dostumuzun imdadına yetişerek ilçemizde bu konuda çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdik. Ayrıca yeni projelerimiz arasında olan 'Pati Oyun Parkı' ile sevimli dostlarımıza güzel bir oyun alanı yapacağız. Bugünün anlamına özel geri dönüşüm ekiplerimiz çok anlamlı bir iş çıkarmışlar. Ömrünü tamamlamış lastiklerden kedi evi, plastik ve ahşap atıklardan kuş yemliği ve ahşap atıklardan köpek yuvası tasarlandı. Plastik malzemeler ve su kaplarından yemlikler yapıldı. Çevreci bir çalışma ile sokakta yaşayan sevimli dostlarımızı da mutlu etmiş olduk. Melikgazi'nin belirli noktalarına yerleştirilen geri dönüşüm kafeslerine bırakılan plastik, kağıt, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar ayrıştırılarak sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlıyor. Melikgazi Belediyesi olarak planladığımız projelerde çevreyi paylaştığımız sokak hayvanları da düşünülmektedir. Düşünen emek verem mesai arkadaşlarıma çok teşekkür eder, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutlarım" dedi. - KAYSERİ

Geri dönüşüm atıkları Melikgazi'nin ellerinde yeniden hayat buluyor
Geri dönüşüm atıkları Melikgazi'nin ellerinde yeniden hayat buluyor
Geri dönüşüm atıkları Melikgazi'nin ellerinde yeniden hayat buluyor
Geri dönüşüm atıkları Melikgazi'nin ellerinde yeniden hayat buluyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 13:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geri dönüşüm atıkları Melikgazi'nin ellerinde yeniden hayat buluyor - Son Dakika

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