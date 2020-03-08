Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri canlıları unutmadı - Son Dakika

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Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri canlıları unutmadı
6 saat önce
Engelsiz Hobi Kursları Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı ve Sosyal Gelişim Merkezi bahçesindeki ağaçlara kuşyemi hazırlayıp astı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
Engelsiz Hobi Kursları Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı ve Sosyal Gelişim Merkezi bahçesindeki ağaçlara kuşyemi hazırlayıp astı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri, canlıları unutmadı. Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri sokak hayvanlarını unutmayıp Sosyal Gelişim Merkezi'nin bahçesindeki ağaçlara kuşyemi hazırlayıp astı. Engelsiz yüreklerin örnek çalışması büyük beğeni toplarken; canlıların yaşamını kolaylaştırmak için hazırladıkları çalışma hayvan severler tarafından alkış aldı. - SAKARYA
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