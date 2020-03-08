Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri canlıları unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri canlıları unutmadı - Son Dakika

Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri canlıları unutmadı

6 saat önce

Engelsiz Hobi Kursları Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı ve Sosyal Gelişim Merkezi bahçesindeki ağaçlara kuşyemi hazırlayıp astı.

Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri canlıları unutmadı, System.String[]

Engelsiz Hobi Kursları Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı ve Sosyal Gelişim Merkezi bahçesindeki ağaçlara kuşyemi hazırlayıp astı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri, canlıları unutmadı. Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri sokak hayvanlarını unutmayıp Sosyal Gelişim Merkezi'nin bahçesindeki ağaçlara kuşyemi hazırlayıp astı. Engelsiz yüreklerin örnek çalışması büyük beğeni toplarken; canlıların yaşamını kolaylaştırmak için hazırladıkları çalışma hayvan severler tarafından alkış aldı. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dönüşüm, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
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