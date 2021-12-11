Büyükşehir'in Bu Biriminde Tek Düşünce Üretmek - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Tarsus Gençlik Kampı'nda bulunan Geri Dönüşüm Atölyesi'nde hurdalar, insanların kullanımı için yeniden hayat buluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinden ve başka yerlerden temin edilen hurda malzemelerin yaratıcı fikirlerle usta ellerde işlenerek farklı ürünlere çevrildiği atölyede, tek düşünce sürekli olarak üretmek.

Tarsus Geri Dönüşüm Atölyesi, üretken belediyeciliğin en güzel örneği

Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in "üretken belediyecilik" anlayışının yansıması olan Tarsus Gençlik Kampı Geri Dönüşüm Atölyesi'nde bugüne kadar kreş malzemeleri, oturma grupları, kitap durak, pandemi döneminde sosyal mesafe kuralına uygun banklar, masa, sandalye, sehpa ve survivor oyun grupları yapıldı. Bununla da sınırlı kalınmayan atölyede ayrıca büro malzemelerinin üretimi de gerçekleştiriliyor.

Tarsus Gençlik Kampı Geri Dönüşüm Atölyesi'nde yaratıcı ve özverili şekilde yapılan eşya veya malzemeler, hem Gençlik Kampı oyun alanlarında hem Büyükşehir'in birçok biriminde hem de sosyal hayatın birçok noktasında kullanılıyor.

Yayın Tarihi: 11. 12. 2021 09: 17: 38