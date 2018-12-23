Son Dakika Haberleri: Geri Dönüşüm Bilinci Sahneye Taşındı

Geri Dönüşüm Bilinci Sahneye Taşındı

3 saat önce

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve ÇEVKO Vakfı işbirliğiyle 'Geri Dönüşüm' konulu tiyatro oyunu Kepezli öğrencilerle buluştu.

Geri Dönüşüm Bilinci Sahneye Taşındı, System.String[]
Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve ÇEVKO Vakfı işbirliğiyle 'Geri Dönüşüm' konulu tiyatro oyunu Kepezli öğrencilerle buluştu.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve ÇEVKO Vakfı işbirliğiyle Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde tiyatro gösterisi düzenlendi. 'Geri Dönüşüm' konulu tiyatro oyununu Mobil İmam Hatip Ortaokulu, Mobil Ortaokulu ile Yeni Mahalle İlkokulu'ndan katılan 500 öğrenci izledi. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Deveci'nin de katıldığı etkinlikte, öğrencilere çevre mühendisleri tarafından yenilebilir çevre, geri dönüşüm, sıfır atık gibi konularda eğitimler verildi.

Öğrenciler bilinçlendirildiler

Kepez Belediyesi Çevre Mühendisi Sevinç Yeter, geri dönüşüm sayesinde gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılabileceğinin altını çizdi. Nüfusun giderek arttığını vurgulayan Yeter, "Doğal kaynaklarımızı sürdürebilir kullanmazsak gelecek nesillere temiz bir çevre ve hayat bırakamayız. Bunun için doğal kaynaklarımızı verimli kullanmalı, israfı önlemeli ve atıkları ekonomiye kazandırmalıyız." dedi.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve ÇEVKO Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 'Geri Dönüşüm' konulu tiyatro oyunu ile öğrenciler hem keyifli saatler geçirdiler, hem de geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildiler. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:11 Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Dönüşüm, Güncel
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