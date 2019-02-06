Son Dakika Haberleri: Geri Dönüşüm Çöpü Getiren Öğrencilere Bedava Alışveriş Fişi

Geri Dönüşüm Çöpü Getiren Öğrencilere Bedava Alışveriş Fişi

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm firması tarafından İstaş-Kentaş Ortaokulu'nun bahçesine konulan konteynere geri dönüşüm malzemeleri atan öğrenciler, karşılığında verilen fişle kantinden bedava alışveriş yapıyor.

Geri Dönüşüm Çöpü Getiren Öğrencilere Bedava Alışveriş Fişi, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm firması tarafından İstaş-Kentaş Ortaokulu'nun bahçesine konulan konteynere geri dönüşüm malzemeleri atan öğrenciler, karşılığında verilen fişle kantinden bedava alışveriş yapıyor. Öğrenciler projenin başlamasıyla birlikte konteyneri geri dönüşüm atıklarıyla doldurdu.

Projeyle ilgili açıklama yapan geri dönüşüm firması sahibi Serdal Özkan, 'Amaç kağıt, plastik, cam ve kutu atıklar ile kullanılmış evsel atık yağların toplanarak tekrar işlenmesini, atıkları vatandaştan para ile toplamakla aile bütçesine katkı sağlamaktırö dedi. İstaş-Kentaş Ortaokulu Müdürü Orhan Erdoğan ise, 'Ülkemizde sıfır atık projesi kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Biz de okul olarak yıllardır çevreye duyarlı projeler üretiyoruz. Ekonomiye kazandırılabilecek cam, şişe, sıvı atık, kağıtları okulumuzda toplayacağız. İnşallah bu geri dönüşüm projesiyle örnek olacağızö dedi. Kağıt toplayıp gelen öğrenci Talha Şahin, 'Kağıt topladım geldim. Bunları teslim edeceğim. Karşılığında kantinden alışveriş yapacağım. Harçlığımı kazanıyorumö dedi. Öğrenci Nüsra Akgün de 'Geri dönüşümü olan çöpleri getireceğiz. Karşılığında kantinden alışveriş yapacağımız fiş alacağızö die konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:33 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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