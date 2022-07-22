Geri dönüşüm deposu alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

22.07.2022 02:17

Geri dönüşüm deposu alev alev yandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu.

Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Mandıra Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese birçok ilçeden takviye itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Geri dönüşüm deposu alev alev yandı Geri dönüşüm deposu alev alev yandı SİLİVRİ'DE SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI SİLİVRİ'DE SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri dönüşüm deposu alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:07 Medipol Başakşehir tur şansını 1-1 beraberlikle İsrail'e bıraktı
01:06 UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı
01:05 Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü!
01:02 Fenerbahçe'den, Joao Pedro transferi duyurusunda Galatasaray'a gönderme!
00:40 Sürpriz sonuçlu seçim anketi! Kaderi 10.8 oy alan HDP belirleyecek
00:39 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var
00:02 Esenyurt'ta kadın kılığına giren erkek, mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı
23:51 Ali Babacan'dan çok konuşulacak adaylık sözleri: 6'lı masa ortak bir isim belirlenmezse partimin cumhurbaşkanı adayı olacağım
23:32 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ücretli yollardan kaçak geçiş cezalarında süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak
23:15 Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 02:46:22. #1.11#
SON DAKİKA: Geri dönüşüm deposu alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement