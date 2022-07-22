Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Mandıra Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese birçok ilçeden takviye itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Mustafa Uslu - İHA)