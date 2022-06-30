Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu

30.06.2022 07:09

Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi 4464 Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan jandarma ekipleri, deponun kilidini kırarak itfaiye ekiplerine kapıyı açtı. İçeriye giren ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu - Son Dakika
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