GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSU YANDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, geri dönüşüm deposunda çıkan yangın çevresindeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Saat 06.00 sıralarında, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Geri dönüşüm deposunun yatakhanesinde bulunan işçiler, alevleri fark ederek itfaiyeye haber verdi. İşçiler yatakhaneden çıkarken, olay yerine felen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının deponun yanında bulunan iş yerlerine sıçramaması için çaba harcanırken, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.