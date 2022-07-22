Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika
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Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

22.07.2022 02:19
Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Yangın, gece yarısı Gebze Balçık Mahallesi Mandıra Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir açık hava deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı. Depodan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gebze İtfaiyesi'ne takviye olarak Çayırova, Darıca ve İzmit'ten de itfaiye ekipleri geldi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
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Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü AK Partili vekiller sahadaki çalışmalarına sürdürüyor AK Partili vekiller sahadaki çalışmalarına sürdürüyor
Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika
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