Son Dakika Haberleri: Geri Dönüşüm Deposunda Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

Geri Dönüşüm Deposunda Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

17 dakika önce

Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın havadan görüntülendiİSTANBUL - Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda çıkan yangın drone ile görüntülendi.

Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın havadan görüntülendi

İSTANBUL - Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda çıkan yangın drone ile görüntülendi.
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde geri dönüşüm deposu olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Geri dönüşüm deposundaki yangın drone ile havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:58 Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa
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