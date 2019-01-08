Son Dakika Haberleri: Geri Dönüşüm Deposunda Korkutan Yangın

Geri Dönüşüm Deposunda Korkutan Yangın

57 dakika önce

İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı.

İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı. Olay, Avcılar Tahtakele Mahallesinde geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde işçilerin yemek yediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:31 Kaynak: İHA

İşçi, İstanbul, Avcılar, Güncel
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