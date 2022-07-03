GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın öğle saatlerinde Çayırova Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak üzerindeki bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede depodaki plastik atıkları sardı. Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Pazar günü olması sebebiyle deponun boş olması, olası bir faciayı önledi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.