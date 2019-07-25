Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm deposunda yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Geri dönüşüm deposunda yangın

15 dakika önce

Geri dönüşüm deposunda yangınGAZİANTEP - Gaziantep organize sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Geri dönüşüm deposunda yangın
GAZİANTEP - Gaziantep organize sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına yaklaşık 35 su tankeri ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler tüm depoyu sardı. Bölgeye 35'i aşkın su tankı ve itfaiye aracı ile ambulans sevk edildi. Yaklaşık 75 itfaiye eri ve görevlinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Geri dönüşüm deposunda yangın
Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yangında mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı Gaziantep'te korkutan fabrika yangını Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 01:07:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm deposunda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]