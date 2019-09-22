Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm deposunda yangın
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Geri dönüşüm deposunda yangın

41 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hıdırağa Mahallesi istasyon mevkisindeki bir geri dönüşüm deposunun bahçesindeki hurda naylon balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede yükselen alevler depoya sıçradı.

Yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.

Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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