Geri dönüşüm deposunda yangın
56 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:08 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hıdırağa Mahallesi istasyon mevkisindeki bir geri dönüşüm deposunun bahçesindeki hurda naylon balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede yükselen alevler depoya sıçradı.
Yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.
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