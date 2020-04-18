Geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika

Geri dönüşüm deposunda yangın
6 saat önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait şirket tarafından işletilen geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait şirket tarafından işletilen geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Olay, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan Gazipaşa Belediyesi'ne ait geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Yaklaşık 500 metrekare alan üzerinde kurulu olan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo içerisinde plastik ve kartonlardan oluşan balyalardan çıkan dumanlar bir anda yangına dönüştü. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine Antalya Büyükşehir Gazipaşa İtfaiye Birimi'ne haber verildi. Olay yerine 3 itfaiye aracı ve polis sevk edildi. Depo içerisinde balyalanmış çöp atıklarında başlayan yangın itfaiye erlerinin anında müdahalesiyle kısa sürede söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülen yangın için polis ekipleri inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:09 Kaynak: DHA
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