GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA 1 AYDA 3'ÜNCÜ YANGIN - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın başladı. İtfaiye ekipleri, alevleri 30 dakikada söndürdü. Son 1 ayda aynı fabrikada 3'üncü kez yangın çıktı.

Kartepe'nin Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının atık çamur depolarının bulunduğu bölümde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar, fabrikayı boşaltarak, itfaiyeyi haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen ekipler, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü. Son 1 ayda aynı fabrikada 3'üncü kez yangın çıkarken, soruşturma başlatıldı.