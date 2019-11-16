Son Dakika Haberleri: Geri dönüşüm fabrikasında 2 gün sonra yine yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Geri dönüşüm fabrikasında 2 gün sonra yine yangın çıktı - Son Dakika

Geri dönüşüm fabrikasında 2 gün sonra yine yangın çıktı

6 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 gün önce yangın çıkan geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı.

Geri dönüşüm fabrikasında 2 gün sonra yine yangın çıktı, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 gün önce yangın çıkan geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı. Yangına 8 itfaiye aracı 25 personel yangına müdahale etti.


Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. 2 önce yanan fabrikada bu akşam yine yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan geri dönüşüm fabrika yangınına Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 8 itfaiye aracı ve 25 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alındığı öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya, Erenler, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:24 Kaynak: İHA
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