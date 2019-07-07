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Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına 'toma' takviyesi

1 saat önce

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına 'toma' takviyesi Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında itfaiyenin yetersiz kalması üzerine tomalar da destek verdi Fabrikadaki yangına bir helikopter de havadan destek verdiADANA - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın...

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına 'toma' takviyesi
Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında itfaiyenin yetersiz kalması üzerine tomalar da destek verdi
Fabrikadaki yangına bir helikopter de havadan destek verdi
ADANA - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kaldığı söndürme işleminde 'toma'lar da destek verdi.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana çıkan yangın, kısa sürede fabrikayı kapladı. Yangının etkisiyle gökyüzü siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun söndürme çalışmalarına rağmen yangın kontrol altına alınamayınca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de desteğe geldi.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bizzat yönettiği yangında tomalar da yangının söndürülmesi için büyük çaba gösterdi. Ayrıca yangının söndürülmesine bir helikopter de destek verdi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına 'toma' takviyesi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:11 Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa
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